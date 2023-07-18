أوكرانيا تعلن تضرر «منشآت مرفئية» جراء هجوم صاروخي على أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تعرض «منشآت مرفئية» لأضرار جراء هجوم صاروخي شنّته روسيا ليل الإثنين- الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.

وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا»، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها «أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة».

انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وانتهت عند منتصف الليل في إسطنبول (21:00 ت غ) صلاحية الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود بعد رفض روسيا تمديده.

وتحدد موعد انتهاء العمل بالاتفاق الذي توسطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه في يوليو 2022 بعدما جرى تمديده آخر مرة لمدة شهرين في مايو الماضي، وفق «فرانس برس».

وأعلنت موسكو، الإثنين، أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها العام 2014.