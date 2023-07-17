مصدر لـ«سي إن إن»: أوكرانيا مسؤولة عن تفجير جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر أن الهجوم الذي استهدف الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم كان عملية مشتركة لجهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية الأوكرانية.

وتحدث المصدر، وهو من جهاز الأمن في أوكرانيا، إلى «سي إن إن»، اليوم الإثنين، شريطة عدم الكشف عن اسمه.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا وقف العمل باتفاقية الحبوب بالبحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. وأوضح الكرملين أن الجزء الخاص بروسيا في الاتفاق لم يجرِ الوفاء به.

وأعلنت روسيا، في وقت مبكرة من اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة آخر في الهجوم الذي اعتبرته إرهابيا وحملت أوكرانيا مسؤوليته.