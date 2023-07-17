المفوضية الأوروبية تشجب قرار موسكو إنهاء العمل باتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بشدة» إعلان موسكو أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، المهم للأمن الغذائي العالمي، «انتهى عمليا».

وقالت في تغريدة «إنني أدين بشدة القرار الروسي الوقح بإنهاء اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، على الرغم من جهود الأمم المتحدة وتركيا. الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لضمان الأمن الغذائي للسكان الضعفاء على هذا الكوكب»، حسب وكالة فرانس برس.

ا لقرار الروسي

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «فرانس برس».

وعتبرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية «مخيب للآمال» وهي تعتبر حاسمة بالنسبة للغذاء العالمي. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك «من الواضح أنه مخيب للآمال. لكننا سنواصل المحادثات». واضاف «إذا لم تجدد روسيا الاتفاقية فستحرم الملايين من إمدادات الحبوب الأساسية بالنسبة لهم»، وفق وكالة فرانس برس.