أوكرانيا تقر: الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا...

أقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، الجمعة، بأن الهجوم المضاد لكييف الذي يواجه مقاومة القوات الروسية «لا يحرز تقدما سريعا».
وقال يرماك لصحفيين، بينهم مراسل «فرانس برس»: «اليوم، لا يحرز الهجوم تقدما سريعا»، مع تأكيده أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغوطا على كييف في هذا الصدد.
أوكرانيا: لا مفاوضات مع روسيا قبل سحب قواتها
غير أن يرماك أكد أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الأوكرانية.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية: «حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية أراضينا»، مضيفا: «الجميع يدرك أننا لن نتحدث إلى الروس قبل حصول ذلك».
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