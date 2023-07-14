أوكرانيا تقر: الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، الجمعة، بأن الهجوم المضاد لكييف الذي يواجه مقاومة القوات الروسية «لا يحرز تقدما سريعا».

وقال يرماك لصحفيين، بينهم مراسل «فرانس برس»: «اليوم، لا يحرز الهجوم تقدما سريعا»، مع تأكيده أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغوطا على كييف في هذا الصدد.

أوكرانيا: لا مفاوضات مع روسيا قبل سحب قواتها

غير أن يرماك أكد أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية: «حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية أراضينا»، مضيفا: «الجميع يدرك أننا لن نتحدث إلى الروس قبل حصول ذلك».