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بايدن يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية على هامش قمة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 11:41 صباحا
بايدن يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية على هامش قمة «ناتو»
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تحمل صورة زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي في فيلنيوس، 12 يوليو 2023. (أ ف ب)
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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، في فيلنيوس، زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة في ليتوانيا بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية العام 2020، والتي أدعت الفوز فيها على ألكسندر لوكاشينكو. وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس «التزام الولايات المتحدة المتواصل بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة في بيلاروسيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويحكم لوكاشينكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروسيا منذ زهاء ثلاثة عقود، وشهد عهده إسكات الأصوات المعارضة وقمع الصحافة المستقلة، حسب الوكالة الفرنسية.

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ويأتي لقاء، الأربعاء، بعدما أدى لوكاشينكو الشهر الماضي دور الوسيط بين بوتين وقائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوزين بعد إعلان الأخير تمردا مسلحا على القيادة العسكرية في موسكو.

وقالت تيخانوفسكايا الأسبوع الماضي إنها تلقت رسالة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي الذي لم تتلق منه أي نبأ منذ مارس، قد توفي في السجن.

وأعلن تيخانوفسكي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 ضد لوكاشينكو، لكنه أوقف وأودع السجن قبل موعد الاقتراع. وخاضت زوجته الانتخابات بدلا منه، وجرى الحكم عليها غيابيا بالسجن 15 عاما.

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