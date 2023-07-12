  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 05:39 مساء
زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الناتو. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن التعهدات التي قطعتها مجموعة السبع لبلاده بتوفير دعم طويل الأمد لمساعدتها على إلحاق الهزيمة بروسيا تشكل «انتصارًا أمنيًا كبيرًا» لكييف.

وقال زيلينسكي بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إن «الوفد الأوكراني يحمل إلى الديار انتصارًا أمنيًا كبيرًا لأوكرانيا، لبلادنا، لشعبنا، لأطفالنا»، بحسب «فرانس برس».

دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا
تعهدت مجموعة السبع في فيلنيوس الأربعاء تقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي ومنع موسكو من الاعتداء عليها في المستقبل، في خطوة رأت كييف أنها تقربها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب ولا تمثل بأي حال من الأحوال بديلًا عن هذه العضوية.

-  مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا
-  زيلينسكي «واثق» من انضمام أوكرانيا لـ«ناتو» بعد الحرب

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان «سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع أي عدوان روسي في المستقبل».

«سريعة ومستمرة»
وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات اليوم الثاني والأخير لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنه «في حال شنت روسيا هجومًا مسلحًا في المستقبل نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها».

وقدمت الدول الصناعية السبع الكبرى هذه التعهدات لكييف بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا على بدء الغزو الروسي لأراضيها. وإذا كانت هذه التعهدات أثارت في الحال غضب موسكو، فهي لم تمحُ خيبة الأمل التي منيت بها كييف بعد فشلها في انتزاع جدول زمني محدد لانضمامها إلى الحلف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في كل مكان

ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في ...
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة ...
الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا
مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا
واشنطن تدين «بشدة» إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى
واشنطن تدين «بشدة» إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى
بايدن: مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء دفاعات في «البر والبحر والجو»
بايدن: مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء دفاعات في «البر ...
ماكرون: روسيا «ضعيفة» عسكريا بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام
ماكرون: روسيا «ضعيفة» عسكريا بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام
زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا
زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
المزيد
6 قتلى في احتجاجات للمعارضة الكينية
6 قتلى في احتجاجات للمعارضة الكينية...
بايدن لزيلينسكي: شجاعة أوكرانيا مثال يحتذى «للعالم أجمع»
بايدن لزيلينسكي: شجاعة أوكرانيا مثال يحتذى «للعالم أجمع»...
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في «ناتو» قبل أكتوبر
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في «ناتو» قبل ......
زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا
زيلينسكي: تعهدات مجموعة السبع «انتصار أمني كبير» لأوكرانيا...
ماكرون: روسيا «ضعيفة» عسكريا بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام
ماكرون: روسيا «ضعيفة» عسكريا بينما دعم الغرب لأوكرانيا ......
المزيد