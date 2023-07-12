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مسؤولة أميركية: خطة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا ترسل إشارة مهمة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:16 صباحا
مسؤولة أميركية: خطة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا ترسل إشارة مهمة لروسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في هيورشيما. (أ ف ب)
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أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة، الأربعاء، أن خطة تأمين مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تظهر لروسيا أن «الوقت ليس في مصلحتها».

وقالت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية أماندا سلوت للصحفيين «إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا»، موضحة أن «هذا الإعلان متعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

مجموعة السبع ستصدر إعلانا بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا
والثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلانا مشتركا ستصدره الدول الأعضاء في مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) حول «ضمانات أمنية» لأوكرانيا، وذلك في اليوم الأول لقمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ونقلت «فرانس برس» عن المستشار الألماني قوله: «بالنسبة إلينا، من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا. يمكن أن تكون فاعلة ما للتوصل إلى السلام. ستصدر دول مجموعة السبع إعلانا مشتركا، للتعبير عن هذا الأمر».

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي.

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو
نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر حكومية ألمانية قولها، الثلاثاء، إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو.

ألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 مايو الماضي، عشية زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم كييف شحنات أسلحة بـ2.7 مليار يورو، وفق الوكالة الفرنسية.

ستولتنبرغ: «ناتو» سيوجه رسالة واضحة وإيجابية لأوكرانيا
في وقت سابق، قال الأمين العام لـ«ناتو»، ينس ستولتنبرغ، إن قادة الدول الأعضاء في الحلف المجتمعين في فيلنيوس سيوجهون رسالة «واضحة وإيجابية» إلى أوكرانيا حول انضمامها إليه.

وأوضح المسؤول النرويجي في اليوم الأول من قمة زعماء الدول الـ31 في هذا التحالف العسكري: «سنوجه رسالة واضحة. رسالة إيجابية حول المسار الذي سنمضي فيه. سيُنشر نص البيان للجمهور في الساعات المقبلة»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

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