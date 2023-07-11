ستولتنبرغ: «ناتو» سيوجه رسالة واضحة وإيجابية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن قادة الدول الأعضاء في «ناتو» المجتمعين في فيلنيوس سيوجهون رسالة «واضحة وإيجابية» إلى أوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف.

وأوضح المسؤول النرويجي في اليوم الأول من قمة زعماء الدول الـ31 في هذا التحالف العسكري: «سنوجه رسالة واضحة، رسالة إيجابية حول المسار الذي سنمضي فيه. سينشر نص البيان للجمهور في الساعات المقبلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ويجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي «ناتو» في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق لرفع الحظر التركي عن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

محاور قمة «ناتو» في فيلنيوس

وستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة لـ«ناتو» منذ نهاية الحرب الباردة للدفاع ضد أي هجوم من موسكو، حسب وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون للوكالة إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية «ناتو»، بينما يتفق الأعضاء على عدم قدرة كييف على الانضمام خلال الحرب، اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن يحدث بها ذلك بعد ذلك وتحت أي ظروف.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا إلى حضور اجتماع فيلنيوس، على «ناتو» لمنح بلاده مسارا واضحا للانضمام فور انتهاء الحرب، وقال زيلينسكي: «ما زلنا نعمل على الصياغة (...) لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف».

وأضاف أن أوكرانيا «تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان»، وأيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وجودها تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.