الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الأمم المتحدة، في تقرير نشر الإثنين، إن الأهداف التي حددها العالم للحد من الفقر المدقع وتحسين الوصول إلى مياه الشرب واتخاذ خطوات نحو التنمية المستدامة للبشرية «في خطر».

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحذيرًا في تقرير تقييمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 جاء فيه «ما لم نتحرّك فورا، يمكن أن تتحوّل أجندة 2030 إلى نقش تذكاري للعالم الذي كان ممكنًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي تقرير صادر أكتوبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 1.3 مليار شخص لا يزلون يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب، مؤكدة أن التفاوتات في الفرص والمداخيل تتزايد سنويًا بشكل حاد فيما تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.