بعد تحذيرات أوكرانية من «تفخيخ» المحطة.. «الطاقة الذرية»: نحرز تقدما بشأن الوصول لـ«زابوريجيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الجمعة، أن الوكالة «تحرز تقدما» بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها.

وقال غروسي في طوكيو: «أظن أننا نحرز تقدما»، مشيرا إلى أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على أذن بزيارة السطح الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه، وفق وكالة «فرانس برس».

كييف: موسكو زرعة متفجرات بمحطة زابوريجيا

والأربعاء، دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات فورية» في مواجهة الأخطار المحدقة بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالتحضير لعمل «استفزازي» فيها.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على «تويتر» إن «روسيا نشرت عسكريين وأقامت تحصينات على ثلاثة مفاعلات على الأقل وزرعت متفجرات في المحطة... حان الوقت لكي يتخذ العالم إجراءات فورية»، حسب الوكالة الفرنسية.

بدوره، حذر الكرملين من «عمل تخريبي» أوكراني محتمل تكون تداعياته «كارثية» في محطة زابوريجيا النووية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية».