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الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي بلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 02:27 مساء
الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي بلغاريا
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية، الإنترنت)
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انتقد الكرملين، الخميس، زيارة الرئيس الأوكراني بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبرا أن فولوديمير زيلينسكي يحاول «جر» دول أخرى إلى الصراع بين كييف وموسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نظام كييف يفعل كل ما هو ممكن لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل شبه مباشر»، مضيفا: «غرقت دول عديدة بالفعل في هذا النزاع بشكل مباشر أو غير مباشر. سيُناقش هذا الموضوع مع البلغار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي في بلغاريا لتسريع تسليم الأسلحة
في وقت سابق، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صوفيا في زيارة «تستمر يوما واحدا»، كما أعلنت الحكومة البلغارية التي تبدي دعما واضحا لكييف.

وتستهدف هذه الزيارة تسريع تسليم أسلحة خفيفة وذخائر سوفيتية، وهي إمدادات حيوية في إطار الهجوم الأوكراني المضاد، وفق الوكالة الفرنسية.

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