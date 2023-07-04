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ينس ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام حلف شمال الأطلسي لمدة سنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 11:42 صباحا
ينس ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام حلف شمال الأطلسي لمدة سنة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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مدد أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثاء ولاية الأمين العام النروجي ينس ستولتنبرغ لسنة إضافية، في غياب التوافق على شخصية تخلفه وفي ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

يأتي الإعلان قبل أسبوع من قمة الحلف في ليتوانيا والتي سيطغى عليها رد الحلف العسكري الغربي على الحرب، ومساعي أوكرانيا للانضمام الى صفوفه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة «تشرفت بقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي كأمين عام حتى أكتوبر 2024»، مضيفا «لقد ضمنت الروابط عبر الأطلسي بين أوروبا وأميركا الشمالية حريتنا وأمننا منذ حوالى 75 سنة وفي عالم أكثر خطورة، تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وهذا التمديد الذي كان منتظرا منذ عدة أسابيع بسبب عدم التوافق على اسم خليفة ستولتنبرغ، حدثت المصادقة عليه خلال اجتماع لسفراء الدول الإحدى والثلاثين الأعضاء في الحلف في مقر المنظمة في بروكسل.

ورئيس الوزراء النروجي السابق (64 عاما) الذي عين في 1 أكتوبر 2014 لولاية من أربع سنوات، تولى منصب الامين العام للحلف لولايتين كاملتين ثم جرى التمديد له لسنة في 2022 إثر غزو أوكرانيا.

وكان بين المرشحين لهذا المنصب رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، وقد خرجا من المنافسة في الآونة الأخيرة، فيما بدت فريدريكسن وكأنها تلبي متطلبات بعض الحلفاء الأوروبيين كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

لكن الدول الأعضاء على الضفة الشرقية للحلف أرادوا شخصية من منطقتهم لتولي هذا المنصب، للتأكيد على موقف مشدد أكثر حيال روسيا.

وطرح البريطاني والاس ترشيحه لكن العديد من الدول الأعضاء أرادت رئيس دولة سابقًا أو رئيس حكومة سابقًا لتولي هذا المنصب، فيما شددت فرنسا على شخصية من دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

إشادات على «القيادة الهادئة» للحلف
وبعد الإعلان عن تمديد ولاية الامين العام للاطلسي، سارع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الإشادة «بالقيادة القوية» لستولتنبرغ.

وحظي الأمين العام للحلف الاطلسي بإشادات على قيادته الهادئة للحلف في وقت اندلع فيه أكبر نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا أعاد تنشيط الحلف.

وتضمن ذلك الحفاظ على دعم قوي لكييف مع الحرص في الوقت نفسه، على عدم تطور الحرب الى نزاع نووي محتمل بين حلف الأطلسي وروسيا.

وخلال قمة فيلينوس في 11 و 12 يوليو سيكون على ستولتنبرغ أن يتوخى الحذر الشديد مع سعيه لسد الثغرات بين مطلب كييف بالانضمام، وتردد الولايات المتحدة في تحديد جدول زمني واضح لهذه العملية.

وإذا كانت العضوية مستبعدة طالما أن الهجوم العسكري الروسي مستمر، فان كييف تريد ضمانات للمستقبل.

- ستولتنبرغ: تمرد فاغنر يثبت أن غزو بوتين لأوكرانيا كان «خطأ استراتيجيا»

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الاخيرة «نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي»، مضيفا أنّ «هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا».

سيوقع قادة الاطلسي أيضا على خطط دفاعية جديدة وأهداف إنفاق بينما يخضع التحالف لأكبر إصلاح شامل منذ جيل في مواجهة غزو موسكو لأوكرانيا.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زعزعة الأمن في أوروبا وإعادة خلط الأوراق ما دفع بفنلندا والسويد إلى السعي للانضمام للحلف.

 تنص المادة 5 في الحلف على ان أي هجوم على دولة عضو «سيعتبر هجوما على كل الأعضاء» في الحلف.

وبعد ثلاثة عقود من عدم الانحياز العسكري، أصبحت فنلندا التي تتشارك بحدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، الدولة العضو الحادية والثلاثين في الحلف، بينما لا يزال مصير السويد يواجه اعتراضات من تركيا والمجر.

وسيحاول ستولتنبرغ أيضا إقناع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتخلي عن اعتراضاته على انضمام السويد.

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