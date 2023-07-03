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بوتين يتحدث أمام قمة تحالف شنغهاي وسط ترقب انضمام إيران للمنظمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 04:11 مساء
بوتين يتحدث أمام قمة تحالف شنغهاي وسط ترقب انضمام إيران للمنظمة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية في البلاد إيلا بامفيلوفا في الكرملين. (أ ف ب)
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تستضيف الهند، غداً الثلاثاء، قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه، حيث سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة، كما أعلن مسؤولون.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أن الرئيس شي جينبينغ سيحضر أيضاً القمة الافتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي يوجد مقرها في بكين، لكن تنظمها الهند التي تتولى رئاستها الدورية، إلى جانب قادة من دول أخرى أعضاء. وأعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن بوتين سيشارك وسيتحدث أمام القمة لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

 إيران تسعى لكسر عزلتها الدولية
الشهر الماضي، قاد رئيس مجموعة المرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين قواته في تمرد ضد كبار العسكريين الروس استمر لفترة قصيرة لكنه أحرج الكرملين. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن «انضمام إيران بشكل كامل» ستجري الموافقة عليه خلال القمة التي سيترأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

تنشط إيران حالياً لكسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا والتصالح مع جيرانها العرب لكن أيضاً عبر خفض التوتر مع الدول الغربية.

-  لافروف: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن «هذا الانضمام مفيد لإيران وللمنظمة في الوقت نفسه»، مؤكداً أنه سيترك «آثاراً إيجابية على التنمية الاقتصادية» بين الدول الأعضاء.

توقيع مذكرة «حول التزامات» بيلاروسيا
سيشارك في القمة أيضاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف واصفاً إياها بأنها «منتدى مهم للأمن والازدهار الإقليميين» كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان.

تضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أُنشئت في 2001، ثماني دول حالياً هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان. ودُعيت بيلاروسيا ومنغوليا بصفة مراقبين.

وأعلن لافروف في الآونة الأخيرة أنه سيجري خلال هذا الاجتماع أيضاً توقيع مذكرة «حول التزامات» بيلاروسيا، حليفة موسكو التي «ستطلق أيضاً إجراءً للانضمام بشكل كامل» إلى هذا التحالف.

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