بكين تقرر طرد دبلوماسية كندية رفيعة من شنغهاي ردا على خطوة مماثلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي، ردا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيًا صينيًا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان إن بكين «قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي، شخصاً غير مرغوب فيه»، مضيفة أنها «طلبت منها مغادرة الصين قبل 13 مايو»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بكين تتوعد كندا بـ«إجراءات مضادة صارمة» بعد طردها دبلوماسيا صينيا

واعتبرت بكين الاثنين أن كندا «خربت» العلاقات بين البلدين بطردها دبلوماسيا صينيا اتهمته أوتاوا بمحاولة ترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها للصين، وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة».

وقال بيان صادر عن السفارة الصينية في كندا، إن «الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي»، داعيا أوتاوا إلى «التراجع عن حافة الهاوية».