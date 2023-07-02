وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل شخصين وإصابة العشرات، في إطلاق نار جماعي خلال إحدى الحفلات في بلوك 800 ببالتيمور الأميركية.

وأكد مسؤولون، أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار جماعي في إحدى الحفلات في بالتيمور، فيما جرى نقل تسعة أشخاص الى مستشفيات المنطقة وثلاثة من المصابين فى حالة حرجة، وفق «cnn» الأميركية.

لا معلومات عن المشتبه بهم

وبحسب « cnn» تلقت الشرطة مكالمات متعددة بعد الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ووصلت لتجد امرأة ميتة وتسعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بأعيرة نارية، وفقًا لمفوض شرطة بالتيمور بالإنابة ريتشارد وورلي.

وأكدت أنه لا توجد معلومات عن المشتبه بهم أو الدافع في هذا الوقت، لكن المحققين «يعملون على مسرح جريمة واسع النطاق»، وفق وورلي.

ووصف عمدة بالتيمور براندون سكوت الحادث بأنه «عمل طائش وجبان حدث هنا وأدى إلى تغيير حياة العديد من الأشخاص بشكل دائم وكلف شخصين حياتهم»، مؤكدا أن المأساة «تسلط الضوء على الآثار والحاجة إلى التعامل مع الانتشار المفرط للبنادق غير القانونية في شوارعنا وقدرة أولئك الذين لا ينبغي أن يحصلوا عليها».

وحث سكوت ومسؤولو الشرطة أي شخص لديه معلومات على التقدم والمساعدة في العثور على المسؤولين عن الحادث، وقال العمدة أيضًا إنه يحشد كل الموارد المتاحة للمساعدة في التحقيق.