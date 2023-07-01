الرئيس الأوكراني يحذر من تهديد حدوث «انفجار» بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية التقنية» لإحداث انفجار في المنشأة، مشيرًا إلى أن «الاستخبارات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة»، داعيًا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وفقا لوكالة «رويترز».

وسأل في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة إلى الدول الغربية «هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) اف-16؟»، وأضاف «ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم».

إعلان مشترك بين زيلينسكي وسانشيز

وفي وقت سابق السبت، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز، أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل، حيث وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة السبت، بهدف إجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز، على حسابه الرسمي في تويتر «في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع (زيلينسكي)»، مضيفاً أنه سيعبر له عن «تضامن أوروبا بأسرها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».