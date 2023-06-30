لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية إلى عدم تضخيم قضية أطفال الدونباس، وغيرها من القضايا، مطالبا الأوروبيين الذين يقولون إن «الأطفال مرغمون على الوجود في روسيا»، أن ينظروا إلى وضع أطفال أوروبا.

وأضاف لافروف أن السلطات الروسية «قامت بإجلاء الأطفال من منطقة الأزمة»، ويظهرون في تغطيات التلفزيون الروسي وهم يقضون وقتهم في معسكرات الاستجمام، حسب مقتطف من حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة، نقله موقع «روسيا اليوم».

وتابع: «نحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات، وقد قدمناها»، مكملا: «استقبلنا أكثر من 5 ملايين من سكان الدونباس، من بين هؤلاء 700 ألف من الأطفال. وجزء كبير من هؤلاء كانوا من ملاجئ الأيتام»

أطفال الدونباس

وشكلت الجهود الروسية لتبني أطفال أوكرانيين وتربيتهم مثل الروس واحدة من أكثر قضايا الحرب تفجرا وجدلاً منذ إثارتها في مارس الماضي، إذ عثر على آلاف الأطفال في أقبية المدن التي مزقها القتال الروسي الأوكراني، مثل ماريوبول، وفي دور الأيتام بمناطق دونباس الانفصالية المدعومة من روسيا.

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ومن بينهم أولئك الذين قُتل آباؤهم في القصف، فضلاً عن آخرين في مؤسسات أو مع أسر حاضنة، يُعرفون باسم «أطفال الدولة»، وفيما تدعي موسكو أن هؤلاء الصغار ليس لديهم آباء أو أولياء أمور لرعايتهم، أو أنه لا يمكن الوصول إليهم، توجه إليها اتهامات بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها دون موافقتهم، واستخدموهم للدعاية.