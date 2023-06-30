  • Alwasat News
Atwasat

لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 11:27 صباحا
لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو «لا ترى أي حجج» لمن يريديون استمرا «صفقة الحبوب»، في إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الموقع مع أوكرانيا برعاية تركية، مضيفا «أن جزء كبير من الحبوب الأوكرانية أصبح يصدر من خلال القنوات التجارية، وليس لأغراض إنسانية»، كما كان الاتفاق في الأساس.

وأشار إلى أن «الجزء الثاني من صفقة الحبوب يقضي بأن ترفع أميركا عقوباتها التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وهذه العقبات جعلت من غير الممكن عمل بنك (روس سيلخوز)، والذي فصل عن نظام (سويفت)، وكذلك شركات التأمين التي ترفض التأمين على سفننا، وهناك كذلك عدد من الإجراءات الأخرى لمنع التحرك»، حسب مقتطف من حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة نقله موقع قناة «روسيا اليوم».

50 مليون طن صادرات روسيا من الحبوب
وكشف لافروف أن صادرات روسيا من الحبوب هذا العام تجاوزت 50 مليون طن، متابعا: «متأكد من أن شركاءنا لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية».

بوتين «يفكر» في الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

وأكمل: «قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تقديم الحبوب للدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة، ولقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب»، مردفا: «بإمكاننا توفير أكثر من هذه الكمية، وهو ما أعلنه الرئيس. وسوف يكون هناك مركز لتصدير الحبوب في تركيا».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر

ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف 667 شخصا في فرنسا ليل «الخميس - الجمعة»
توقيف 667 شخصا في فرنسا ليل «الخميس - الجمعة»
إصابة 249 شرطيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل «الخميس - الجمعة»
إصابة 249 شرطيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل «الخميس - الجمعة»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»
لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
المزيد
الأمم المتحدة: التمييز العنصري متجذر في صفوف قوات الأمن الفرنسبة
الأمم المتحدة: التمييز العنصري متجذر في صفوف قوات الأمن ......
رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في البلاد
رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام ......
لافروف: أميركا تعرقل التحقيق في أنشطة «بنتاغون» الكيميائية بأوكرانيا ودول أخرى
لافروف: أميركا تعرقل التحقيق في أنشطة «بنتاغون» الكيميائية ......
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»...
لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»
لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»...
المزيد