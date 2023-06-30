لافروف: لا نرى أي حجج لمن يريد استمرار «صفقة الحبوب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو «لا ترى أي حجج» لمن يريديون استمرا «صفقة الحبوب»، في إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الموقع مع أوكرانيا برعاية تركية، مضيفا «أن جزء كبير من الحبوب الأوكرانية أصبح يصدر من خلال القنوات التجارية، وليس لأغراض إنسانية»، كما كان الاتفاق في الأساس.

وأشار إلى أن «الجزء الثاني من صفقة الحبوب يقضي بأن ترفع أميركا عقوباتها التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وهذه العقبات جعلت من غير الممكن عمل بنك (روس سيلخوز)، والذي فصل عن نظام (سويفت)، وكذلك شركات التأمين التي ترفض التأمين على سفننا، وهناك كذلك عدد من الإجراءات الأخرى لمنع التحرك»، حسب مقتطف من حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة نقله موقع قناة «روسيا اليوم».

50 مليون طن صادرات روسيا من الحبوب

وكشف لافروف أن صادرات روسيا من الحبوب هذا العام تجاوزت 50 مليون طن، متابعا: «متأكد من أن شركاءنا لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية».

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وأكمل: «قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تقديم الحبوب للدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة، ولقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب»، مردفا: «بإمكاننا توفير أكثر من هذه الكمية، وهو ما أعلنه الرئيس. وسوف يكون هناك مركز لتصدير الحبوب في تركيا».

