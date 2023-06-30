لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن بلاده ستكون «أقوى» بعد تمرد مجموعة «فاغنر» الذي هز البلاد الأسبوع الماضي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي «لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات... وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا، ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه خلال التمرد «اعترف بعض المسؤولين في الغرب بحربهم الصريحة» ضد روسيا، وأنهم «على الطريق الصحيح» بتمويلهم أوكرانيا.

وتابع لافروف: «لسنا ملزمين بشرح وتقديم أي تعهدات (حول قضية تمرد فاغنر)، فنحن نعمل بشفافية، وتحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك، وروسيا دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة، وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب»، لافتا إلى أن مصير الاتفاق بين «فاغنر» والدول الإفريقية يعود إلى قرار الحكومات المعنية.

لافروف: «فاغنر» ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة «آر تي» الروسية، الإثنين الماضي، إن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى على الرغم من تمرّد قائدها يفغيني بريغوجين الذي أنهي في نهاية الأسبوع.

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وأضاف لافروف، «يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل»، مشددا على أن الانتفاضة لن تؤثر على علاقات روسيا مع «شركائها وأصدقائها».

وهاجم لافروف الغرب بشدة، في معرض دفاعه عن نشاط مجموعة «فاغنر» في مالي وأفريقيا الوسطى، متهما المجتمع الدولي بتحويل ليبيا إلى «ثقب أسود»، حيث حاول «جمع الدولة قطعة قطعة» دون جدوى.