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المحكمة الأميركية العليا تحظر اعتماد معايير على صلة بالعرق في قبول طلاب الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 07:21 صباحا
المحكمة الأميركية العليا تحظر اعتماد معايير على صلة بالعرق في قبول طلاب الجامعات
جانب من تظاهرة ضد التمييز الإيجابي أمام المحكمة الأميركية العليا في واشنطن، 29 يونيو 2023، (ا ف ب)
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حظّرت المحكمة الأميركية العليا الخميس اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول إفريقية ولأقليات أخرى.

بعد عام على نقضها الضمانة لحق النساء في الإجهاض، أثبتت الغالبية المحافظة في المحكمة مجدّدا أنها مستعدة لإلغاء سياسات ليبرالية مدرجة في نصوص قانونية منذ ستينيات القرن الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

ولقي قرار حظر «التمييز الإيجابي» الذي أصدرته المحكمة بمساهمة قوية من ثلاثة قضاة عيّنهم دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، ترحيب محافظين، في حين ندّد به تقدّميون

حظر التمييز الإيجابي
وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.

وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أن «التمييز الإيجابي» كانت «النوايا منه حسنة» لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين، وتابع روبرتس «يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق».

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