«تاس» الروسية: بوتين يدلي بسلسلة تصريحات «مهمة» الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيدلي «بسلسلة تصريحات مهمة»، مساء الإثنين، بعد يومين على تمرد مسلح جرى إحباطه نفذته مجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كما نقلت عنه وكالة «تاس» للأنباء، «ننتظر إعلانا هذه الليلة من فلاديمير بوتين من الكرملين». وبث التلفزيون الرسمي شريطاً اخبارياً يقول: إن التصريح سيكون «قريباً»، بحسب «فرانس برس».

وسعت روسيا جاهدة، الإثنين، إلى إثبات عودة الحياة إلى طبيعتها. وظهر الرئيس الروسي لأول مرة منذ انتهاء التمرد، مساء السبت، في فيديو سُجل مسبقًا متحدثًا أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم «مهندسو المستقبل»، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان «التشغيل المستقر» للقطاع الصناعي في البلاد «في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى».