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الخارجية الصينية: بكين تدعم جهود روسيا من أجل «حماية الاستقرار الوطني»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 05:37 مساء
الخارجية الصينية: بكين تدعم جهود روسيا من أجل «حماية الاستقرار الوطني»
علما الصين وفي الخلفية علم روسيا. (الإنترنت)
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أكدت الصين الأحد أنها تدعم روسيا في «حماية الاستقرار الوطني»، في أول تعليق رسمي لبكين على الانتفاضة المسلحة القصيرة الأمد التي أطلقها يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الصين بصفتها «جارة صديقة وشريكة في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، تدعم روسيا في حماية الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار»، وشدد البيان على أن بكين تعتبر أن المسألة «شأن داخلي روسي»، بحسب «فرانس برس».

وبدأ عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس، بعد تمرد مسلح شكل أكبر تحدٍّ للرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.

نزع فتيل الانفجار 
وبعد نحو 24 ساعة من الترقب عالميًا بشأن مسار أحداث شهدت سيطرة مرتزقة فاغنر على مقرات قيادة للجيش الروسي وتقدم أرتالهم في اتجاه العاصمة، نزع فتيل الانفجار بتوصل الكرملين وبريغوجين إلى اتفاق يوقف بموجبه الأخير تمرده ويغادر إلى بيلاروس إثر وساطة من رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.

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ولم يتضح صباح الأحد مكان تواجد بريغوجين بعدما غادر ليلًا مقرًا للقيادة العسكرية في مدينة روستوف-نا-دونو كانت قواته قد سيطرته عليه. وعلى رغم الاتفاق، بقيت الإجراءات الأمنية مشددة في موسكو، بينما قامت مناطق روسية أخرى برفع القيود التي فرضت على التنقل اعتبارا من السبت.

 «طعنة في الظهر»
وتعهدت الرئاسة الروسية بعدم ملاحقة المقاتلين وبريغوجين الذي كان من الحلفاء المقربين من بوتين، على رغم أن الأخير اتهمه السبت بـ«خيانة» بلاده وتوجيه «طعنة في الظهر». وأعلن بريغوجين ليل السبت تراجعه لتجنب إراقة «الدماء الروسية»، وأن قواته «تعود أدراجها إلى المعسكرات».

وشدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن «الهدف الأسمى هو تجنُّب حمام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مشيدًا «بتسوية من دون مزيد من الخسائر». وأكد وقف أي ملاحقة قضائية بحق مقاتلي المجموعة الذين «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة» في إشارة إلى قتالهم في أوكرانيا.

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