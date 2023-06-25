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حاكم روستوف: مقاتلو «فاغنر» غادروا المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 12:07 صباحا
حاكم روستوف: مقاتلو «فاغنر» غادروا المدينة
دبابة تابعة لمجموعة «فاغنر» في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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غادر مقاتلو مجموعة «فاغنر» مدينة روستوف (جنوب غرب) روسيا، على ما أعلن الحاكم الإقليمي، الأحد، بعد أن كانوا سيطروا، السبت، مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.

وقال فاسيلي غولوبيف عبر «تلغرام» إن «رتل مجموعة فاغنر غادر روستوف وتوجه نحو معسكراته»، من دون أن يعطي مزيد التفاصيل.

الكرملين يعلن الاتفاق مع «فاغنر» لتجنب «حمام دم»
وجاء إعلان حاكم روستوف بعد إعلان الكرملين موافقته على إبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر»؛ «لتجنب حمام دم».

وقال الناطق باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن «الهدف الأسمى هو تجنب حمّام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مضيفا أن جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو رمت لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

قائد «فاغنر» سيغادر إلى بيلاروسيا
وأوضح بيسكوف أن قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية يفغيني بريغوجين سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتم إسقاطها، وقال: «سيجرى إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده. وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا»، مضيفا أن مقاتلي «فاغنر» الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن يجرى مقاضاتهم.

وشدد الناطق باسم الكرملين أن «التمرد الفاشل» الذي نفذته مجموعة «فاغنر» لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، وقال: «من غير الوارد أن يؤثر تمرد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف»، مضيفاً أن «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريونا في صد هجوم أوكرانيا المضاد».

كيف بدأ تمرد «فاغنر»؟
وتوالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا اعتباراً من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكداً أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «دون إطلاق رصاصة واحدة»، وجاء ذلك بعدما اتهم روسيا بقصف قواته في أوكرانيا.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه إلى الأمة بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

«طعنة في الظهر»
وفي خطابه إلى الأمة، وصف بوتين تمرد «فاغنر» بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف: «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وسارع بريغوجين إلى الرد، قائلا إن بوتين «أخطأ بشدة» باتهام فاغنر بـ«الخيانة»، ومؤكداً أن قواته «لن تستسلم». وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصياً. في حين دعا رئيسا مجلسي البرلمان الروسي إلى دعم الرئيس.

وساطة رئيس بيلاروسيا.. وتراجع «فاغنر»
ودخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الأزمة وأعلن أن رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة يفغيني بريغوجين أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على «تلغرام» إن «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، حسب «فرانس برس».

وإثر ذلك، أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة بصورة مفاجئة، أن قواته «تعود أدراجها» إلى قواعدها حقنا للدماء.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن بريغوجين قوله في تسجيل صوتي بثه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة».

وبالفعل، بدأ مقاتلو «فاغنر»، الانسحاب من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، بعدما سيطروا عليه صباح اليوم نفسه. وشاهد صحفي «فرانس برس» مسلحين من «فاغنر» وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكن الدبابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

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