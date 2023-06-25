  • Alwasat News
Atwasat

وصول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 08:47 صباحا
وصول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام
حاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» في ميناء دانانغ بتاريخ 25 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

وصلت حاملة طائرات أميركية إلى مدينة دانانغ الفيتنامية الأحد، بحسب مراسلي «فرانس برس»، بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها.

ويتزامن وصول «يو إس إس رونالد ريغان» إلى ميناء دانانغ مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور 10 سنوات على «الشراكة الشاملة» بين البلدين في ظل تعزيز العلاقات التجارية بينهما، وتقاربهما على خلفية المخاوف حيال ازدياد نفوذ الصين في المنطقة.

وعمل مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي، ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار أوامر لها بالمغادرة فورا. وغادرت المراكب أخيرا مطلع يونيو.

وتطالب الصين بالجزء الأكبر من الممر المائي الغني بالموارد رغم مطالبات موازية من دول أخرى، في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفلبين وماليزيا.

وقال المتخصص في الأمن البحري في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا نغوين تهي فيونغ، لـ«فرانس برس»، إن «الزيارة تبعث رسالة مفادها أن فيتنام تواصل تحقيق توازن بمواجهة الصين عبر تحسين علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة وقوى خارجية أخرى».

أهمية كبيرة لواشنطن
وتعقب زيارة حاملة الطائرات الأميركية وصول سفن تابعة للبحرية الهندية إلى دانانغ الشهر الماضي ورسو أكبر سفينة حربية يابانية في مدينة كام ران (جنوب شرق) في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الفيتنامية فام تهو هانغ في وقت سابق هذا الأسبوع بأن رسو المراكب الأجنبية في موانئ البلاد يعد تعبيرا «وديا عاديا من أجل السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة والعالم».

وتحمل العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وفيتنام أهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن إذا كانت تسعى للبقاء قوة مهيمنة في المنطقة، بحسب فيونغ.

- وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية لـ«ردع» بيونغ يانغ

وأكد أن «الولايات المتحدة تأمل عبر إرسال إحدى أبرز قطعها البحرية في إقامة شراكة في فيتنام يمكن الوثوق فيها والاعتماد عليها».

وأجرى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، زيارة مقتضبة إلى هانوي في أبريل ولم يخف رغبته في تطوير العلاقات الدبلوماسية.

وتعد الزيارة الثالثة لحاملة طائرات أميركية إلى فيتنام بعد رسو «يو إس إس كارل فينسن» عام 2018، والتي كانت الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب.. وتخللت الزيارة حينذاك عدة فعالية ثقافية واجتماعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج آمن لـ«بريغوجين»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج ...
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
فرانس برس: بريغوجين يقول إن قواته «تعود» إلى معسكراتها حقناً للدماء

فرانس برس: بريغوجين يقول إن قواته «تعود» إلى معسكراتها حقناً للدماء
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر

أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: الاتفاق مع «فاغنر» يستهدف تجنب حمام دم
الكرملين: الاتفاق مع «فاغنر» يستهدف تجنب حمام دم
الرئاسة الأوكرانية: بريغوجين أذل بوتين
الرئاسة الأوكرانية: بريغوجين أذل بوتين
حاكم روستوف: مقاتلو «فاغنر» غادروا المدينة
حاكم روستوف: مقاتلو «فاغنر» غادروا المدينة
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج آمن لـ«بريغوجين»
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة ...
السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة «تيتان»
السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة «تيتان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن...
المزيد
فيضانات عارمة تضرب تشيلي
فيضانات عارمة تضرب تشيلي...
وكالة روسية: هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر
وكالة روسية: هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي ......
وصول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام
وصول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام...
السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة «تيتان»
السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة «تيتان»...
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج آمن لـ«بريغوجين»
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب ......
المزيد