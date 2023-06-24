الرئيس البيلاروسي: بريغوجين وافق على «وقف تحركات» مقاتلي فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

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وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين، الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بـ«الخيانة»: «لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة»، مضيفًا: «دخلنا روستوف ودون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام للجيش».

الأهمية الاستراتيجية

تقع روستوف، أكبر مدينة في جنوب روسيا على نهر الدون، على بعد 60 ميلا من الحدود مع أوكرانيا، وهي عاصمة منطقة روستوف التي تجاور أجزاء من شرق أوكرانيا. وروستوف موطن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، التي يقاتل جيش الأسلحة المشترك رقم 58 ضد هجوم كييف المضاد في جنوب أوكرانيا.

وتضم المدينة مركز قيادة مجموعة القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا ككل، ومطار يستخدم في العمليات العسكرية، وبالتالي فهي مركز لوجستي حاسم للجيش الروسي. وتقترب المدينة من الطريق السريع «M03»، القريب من مدينة سلوفنسك، حيث يربط كييف بخاركيف ويستمر حتى الحدود الروسية بالقرب من روستوف.