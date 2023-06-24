الخارجية الأميركية: «تنسيق وثيق» مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن واشنطن ستبقى على «تنسيق وثيق» مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وكتب بلينكن عبر تويتر «تحدثت اليوم إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع»، بحسب «فرانس برس».

مجموعة السبع «تبادلوا وجهات النظر»

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع «تبادلوا وجهات النظر» بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة «فاغنر» ضد القيادة العسكرية.

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وكتب بوريل على «تويتر» أجريت «اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات».

من جهتها، أكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك «بحثت الوضع» مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.