جوزيب بوريل: قمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات بخصوص الوضع في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع «تبادلوا وجهات النظر» بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة «فاغنر» ضد القيادة العسكرية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب بوريل على «تويتر» أجريت «اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات».

من جهتها، أكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك «بحثت الوضع» مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.