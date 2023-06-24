بعد سيطرة فاغنر على مواقع عسكرية بالمدينة.. بوتين: الوضع صعب في روستوف

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في خطاب للأمة، بأن الوضع «صعب» في روستوف حيث يقول قائد مجموعة فاغنر إنه يسيطر على مواقع عسكرية، بما فيها مطار.

وقال بوتين «ستُتَّخذ تدابير حاسمة لاستقرار الوضع في روستوف. ما زال الوضع صعبا»، موضحا أن عمل «هيئات إدارات مدنية وعسكرية معطل بحكم الأمر الواقع»، في هذه المدينة الواقعة في جنوب روسيا حيث يقع مقر القيادة العسكرية الروسية للهجوم في أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- قائد «فاغنر» يؤكد أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف الروسية ويسيطر على مواقع عسكرية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائد مجموعة «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، الذي يشكّل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية، من ضمنها مطار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: «إننا في المقر العام. إنها الساعة 7.30 صباحا» (4.30 ت غ)، مضيفا: «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة، بما فيها المطار»، بينما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.