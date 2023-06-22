العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»

القاهرة - بوابة الوسط

عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة على متنها خمسة أشخاص، على «حطام» قرب موقع تحطم «تايتانيك»، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ، اليوم الخميس.

وقال خفر السواحل الأميركي في تغريدة «يقيم خبراء ضمن القيادة الموحدة المعلومات»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، أوضح رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأميركيين الأدميرال جون موير صباح الخميس على قناة «إن بي سي»: «ما زلنا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص أن إرادة الناس في الحياة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا». وأضاف "لذلك نواصل عمليات البحث وجهود الإنقاذ».

قدر رجال الإنقاذ أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة «تايتن» التابعة لشركة «أوشنغيت إكسبدشنز» الساعة 11,08 بتوقيت غرينتش. وتتمتع المركبة المفقودة منذ الأحد باستقلالية نظرية تبلغ 96 ساعة في الغوص.

وكان رصد طائرات بي-8 كندية أصواتا تحت الماء في منطقة عمليات البحث، أثار الأمل ووجه عمل فرق الانقاذ، دون أن يجري تحديد طبيعة هذه الاصوات.

ويستخدم الجيشان الأميركي والكندي خصوصا، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة «تايتن».

ووصلت صباح الخميس سفينة البحث الفرنسية «اتلانت» المجهزة بروبوت فيكتور 6000 القادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق أربعة آلاف متر تقريبا، على ما ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار Ifremer التابعة له.