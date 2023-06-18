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وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 06:36 مساء
وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن
وزير الخارجية الأميركي بلينكن يصافح نظيره تشين غانغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات «بناءة» مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين الأحد.

وقال الناطق باسم الوزارة مات ميلر إن بلينكن وجه دعوة إلى نظيره تشين غانغ و«اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين»، بحسب «فرانس برس».

 ملف تايوان «التهديد الأبرز» للعلاقات
من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني، الأحد، أن ملف تايوان يمثِّل «التهديد الأبرز» للعلاقات مع الولايات المتحدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية بعد محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين. 

-  بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018
- بلينكن إلى الصين لتجنب «الحسابات الخاطئة»

وقال تشين غانغ لوزير الخارجية الأميركي إن «قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية والتهديد الأبرز لها»، وفق ما نقل عنه تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، بحسب «فرانس برس».

ووصل بلينكن صباح الأحد بكين، في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018 وتهدف إلى محاولة تخفيف التوترات الثنائية. وفي وقت لا يُتوقّع تحقيق تقدم كبير نظرا لوجود نقاط خلافيّة كثيرة، يبقى الهدف متمثلا في العمل على بدء إذابة الجليد الدبلوماسي والحفاظ على حوار «لإدارة العلاقات الصينية الأميركية بمسؤولية»، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

وقد بدأ الوقت ينفد لأن العام المقبل هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات في كل من الولايات المتحدة وتايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها التي تريد إعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

ويقضي بلينكن يومين في العاصمة الصينية في إطار هذه الزيارة التي كانت مقررة أصلا في فبراير، لكنّها أُلغِيت فجأة وقتذاك بعد تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية، اعتبرت واشنطن أنّه لأغراض «التجسّس»، بينما أكدت بكين أنه مركبة أرصاد جوية انحرفت عن مسارها.

«المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة»
ومتحدثا في واشنطن قبل مغادرته، أراد بلينكن أن يكون متفائلا إلى حد ما، وقال إن هذه الزيارة التي تستغرق يومين يجب أن «تفتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بمسؤولية، بما في ذلك من خلال معالجة بعض التحديات والتصورات السيئة ومن أجل تجنب الحسابات الخاطئة».

وأضاف أن «المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة لضمان عدم تحوّلها مواجهة أو نزاعا» لأن «العالم يتوقع تعاون الولايات المتحدة والصين».

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