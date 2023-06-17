ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على المدرسة في غرب أوغندا إلى 37

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة في غرب أوغندا إلى 37، حسبما قال الجيش السبت.

وقال الناطق باسم قوات الدفاع عن الشعب الأوغندي فيليكس كولاييغي، في بيان، «للأسف، عُثر على 37 جثة ونُقلت إلى مشرحة مستشفى بويرا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية بمقتل ما لا يقل عن 25 شخصا بـ«هجوم إرهابي» استهدف مدرسة ثانوية في غرب أوغندا.

- مسؤول محلي: جميع القتلى في الهجوم على مدرسة بأوغندا تلامذة

وقال الناطق فريد إنانغا: «أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا» الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيما قال مسؤول محلي إن جميع القتلى الـ25 في الهجوم الذي نفذه عناصر من ميليشيا «القوات الديموقراطية المتحالفة» كانوا تلامذة.

وأوضح مفوض منطقة كاسيسي جو والوسيمبي، حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية «تأكّد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة».