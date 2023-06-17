مسؤول محلي: جميع القتلى في الهجوم على مدرسة بأوغندا تلامذة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول محلي إن جميع القتلى الـ25 في الهجوم الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من ميليشيا «القوات الديموقراطية المتحالفة» كانوا تلامذة، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس السبت.

وأوضح مفوض منطقة كاسيسي جو والوسيمبي، حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية «تأكّد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة»، وفق ما أفاد لوكالة «فرانس برس».

- مقتل 25 شخصا بهجوم على مدرسة ثانوية في أوغندا

وفي وقت سابق من اليوم، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا بـ«هجوم إرهابي» استهدف مدرسة ثانوية في غرب أوغندا، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.

وقال الناطق فريد إنانغا: «أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا» الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق وكالة «فرانس برس».