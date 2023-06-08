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إعلام روسي: 5 قتلى في فيضانات سد كاخوفكا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 11:14 صباحا
إعلام روسي: 5 قتلى في فيضانات سد كاخوفكا
ضواحي خيرسون بعد انفجار سد في منطقة قريبة. (أ ف ب)
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قضى خمسة أشخاص غرقا بعد تدمير سد كاخوفكا في خيرسون، وهي منطقة في جنوب أوكرانيا تحتل روسيا جزءا منها، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية، الخميس، نقلا عن السلطات المحلية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن فلاديمير ليونتييف رئيس بلدية نوفا كاخوفكا قوله «قضى خمسة أشخاص كانوا يرعون الماشية غرقا».

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا.. والكرملين يرد
واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء، بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو، وفق «فرانس برس».

أوكرانيا تعلن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا
وأعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على تويتر «أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر الوجود في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص. للأسف يوجد أكثر من 25 ألف مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية».

وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، حسب «فرانس برس».

البيت الأبيض يرجح سقوط «عديد القتلى» في تفجير السد
وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن انفجار السد في أوكرانيا أسفر «على الأرجح عن سقوط عديد القتلى»، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة «لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع».

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