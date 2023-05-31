بكين: الطائرة الأميركية في حادثة البحر الجنوبي «توغلت» في منطقة تدريب عسكري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الصيني، الأربعاء، أن طائرة استطلاع أميركية كانت طرفًا في مواجهة الأسبوع الماضي فوق بحر الصين الجنوبي «توغلت» في منطقة تدريب عسكري.

وقال الناطق العسكري الصيني جانغ ناندونغ في بيان «توغلت طائرة استطلاع أميركية من طراز RC-135 عمدا في منطقة التدريب التابعة لنا للقيام بعملية استطلاع وتدخل»، مضيفا أن الصين أرسلت طائرة لتعقب ومراقبة الطائرة الأميركية «بما يتوافق مع القوانين والقواعد»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، الأربعاء، إن مقاتلة صينية نفذت «مناورة عدائية» قرب طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين، الجمعة.

مناورة عدوانية غير ضرورية

وأوضحت القيادة الأميركية أن «طيارًا صينيًا كان يقود مقاتلة (جيه 16) أجرى مناورة عدوانية غير ضرورية أثناء اعتراض طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز (آر سي 135)، في 26 مايو». وأضافت أن «الطيار الصيني حلق مباشرة أمام مقدمة الطائرة الأميركية، مما اضطرها للتحليق داخل مطبات جوية».

كما أكدت القيادة الأميركية أن الطائرة الأميركية «كانت تقوم بعمليات آمنة وروتينية فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي ووفقا للقانون الدولي».

وأضافت أن «الولايات المتحدة ستستمر في الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي»، مشيرة إلى أنها «تتوقع من جميع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقًا للقانون الدولي».