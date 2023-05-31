إدانة دولية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فضائيا.. وسول تنتشل أجزاء من حطامه

القاهرة - بوابة الوسط

دانت عدة دول من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجربة كوريا الشمالية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حين أطلقت صاروخا فضائيا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري الذي سرعان ما «سقط في البحر» بسبب خلل فني، وفق وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن «الصاروخ الفضائي الجديد (تشيوليما-1) تحطم في البحر الغربي»، الاسم الكوري للبحر الأصفر، موضحة أنه «فقد زخمه» بسبب خلل في عمل محركه، حسب وكالة «فرانس برس».

كوريا الجنوبية تنتشل حطام الصاروخ

وفي حين أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه «يعمل على انتشال حطام»، بعدما رصد جسما يُعتقد أنه جزء من الصاروخ الفضائي المزعوم في المياه على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشيونغ.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي انطلاق الصاروخ من الجارة الشمالية، إلا أنه سرعان ما «اختفى من على شاشات الرادار» ليرجح انفجاره في الجو أو تحطمه قبل وصوله إلى نقطة سقوطه المتوقعة.

طوكيو: بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي

واتهمت اليابان كوريا الشمالية بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها الصاروخ، قائلة إنه «صاروخ بالستي».

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وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو «بما أن إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإن اليابان احتجت بشدة على كوريا الشمالية وأدانت بشدة» إطلاقها هذا الصاروخ.

واشنطن: خطوة مدانة «تزيد التوترات»

وبالمثل دان البيت الأبيض «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية الأربعاء الصاروخ الفضائي، محذرا من أن هذه الخطوة «تزيد التوترات».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض آدم هودج إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم «تكنولوجيا الصواريخ البالستية» يهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها.