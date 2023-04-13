اليابان تطالب سكان هوكايدو بالاحتماء من صاروخ كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

حضت الحكومة اليابانية، صباح الخميس، سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي.

وقالت الحكومة في تحذير «اخلوا على الفور. اخلوا على الفور»، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 صباحًا (11,00 ت غ)، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الخميس,

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضًا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سيول وواشنطن. كما أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على تويتر أن «كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي».