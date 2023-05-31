كوريا الشمالية تطلق «صاروخًا فضائيًا» باتجاه الجنوب.. ودعوات للسكان بإخلاء منازلهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ«صاروخ فضائي»، في خطوة دفعت بسلطات سيول إلى إطلاق دعوة لسكّان العاصمة للاستعداد لإخلاء منازلهم.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ بيونغ يانغ أطلقت باتّجاه الجنوب «ما تقول إنها مركبة إطلاق فضائية»، في حين أصدرت سلطات العاصمة تحذيرًا للسكان عبر رسالة نصّية قصيرة على هواتفهم النقالة جاء فيها «أيّها المواطنون، يرجى الاستعداد للإخلاء والسماح للأطفال وكبار السنّ بالإخلاء أولاً»، بينما دوّت في وسط سيول صفّارات الإنذار، بحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس».

كما أطلقت اليابان تحذيرًا آخر لسكان منطقة أوكيناوا الجنوبية. وقال مكتب رئيس الوزراء في تحذير على تويتر بثته محطة «إن إتش كي» التلفزيونية العامّة «إطلاق صاروخ. إطلاق صاروخ. كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض».