وسائل إعلام تركية: إردوغان يتقدم على كيليتشدار في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 43% من الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت نتائج أولية نقلتها وسائل إعلام تقدم الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان على منافسه كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 43% من الأصوات.

وأشارت وسائل إعلام تركية حصول إردوغان على 57.36%، وحصول كيليتشدار أوغلو على 42.64% بعد فرز 40% من الأصوات.

وأُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا. وأدلى الناخبون الأتراك، اليوم، بأصواتهم مجددًا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب «روسيا اليوم».

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هذا وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى. وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

وخلال الجولة الأولى حصل إردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​