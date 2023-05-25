إيران تكشف النقاب عن صاروخ بالستي جديد.. مداه 2000 كيلو متر ووزنه أكثر من طن

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الخميس النقاب عن صاروخ بالستي من طراز «خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن.

والصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، وجرى كشف النقاب عنه في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مُجسّم للمسجد الأقصى، وفق وكالة «فرانس برس».

وزير دفاع طهران: الصاروخ الجديد دعم لأصدقائنا من الدول

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني إن كشف الصاروخ يأتي في سياق توفير «دعم شامل لأصدقائنا والدول التي تتشارك مع إيران في مواجهة الهيمنة العالمية».

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن الصاروخ الجديد «يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كلم ورأس حربي 1500 كيلو غرام، وله ميزات تكتيكية عديدة منها توفير نظام توجيه وتحكّم في المرحلة الوسطى من مَسيره، والقدرة على التحكم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي للأرض».

خطوة مثيرة للغرب الغربي خاصة الأميركي

وأشارت إلى أن سرعته تصل إلى 16 ماخ (16 ضعفًا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي وثمانية ماخ داخل الغلاف الجوي.

ويثير البرنامج الصاروخي الإيراني قلق دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي تتهم طهران بالسعي إلى زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. في المقابل، تؤكد طهران أن برامجها ذات أهداف دفاعية.

وجاء كشف النقاب عن الصاروخ غداة إحياء إيران الذكرى الـ41 لتحرير مدينة خرمشهر التي احتلّتها القوات العراقية خلال الحرب بين البلدين (1980-1988).