بايدن يعين تشارلز براون رئيسا لأركان الجيش الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيعيّن اليوم الخميس قائد سلاح الجوّ الجنرال تشارلز براون رئيساً لهيئة الأركان العسكرية المشتركة خلفاً للجنرال مارك ميلي.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن سيعلن عزمه على تعيين الجنرال في أعلى منصب عسكري في الولايات المتّحدة خلال حفل سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريباً.

والجنرال تشارلز كيو براون سيصبح أيضاً ثاني أميركي من أصول أفريقية يتبوّأ أعلى منصب عسكري في تاريخ الولايات المتّحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي.

وسيعمل هذا الجنرال الستّيني تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضاً هو لويد أوستن، في سابقة في تاريخ الولايات المتّحدة.