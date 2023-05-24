ديسانتيس يقدم رسميا بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الجمهوري رون ديسانتيس طلبًا رسميًا لمنافسة دونالد ترامب على الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، على ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الفدرالية للانتخابات الأربعاء.

وكان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسميا خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وينتظر الجمهوريون بفارغ الصبر ترشح ديسانتيس، إذ يبحثون عن بديل للرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 76 عاما، الذي يشاركه أفكاره، ولكن ليس تجاوزاته. واختيار هذا الشكل لإطلاق الحملة غير عادي.

وعبر إيلون ماسك عن ارتياحه لهذا الخيار، وقال «إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمرا من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي». ووعد بـ«محادثة تشمل أسئلة وأجوبة في الوقت الفعلي وغير مكتوبة»، إلا أن الملياردير المعروف بمواقفه السياسية غير الواضحة، حرص على توضيح أن هذه المحادثة يجب ألا تعتبر رعاية.