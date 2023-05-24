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الأمم المتحدة: نزوح مليون صومالي بسبب الصراع والجفاف والفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:53 مساء
الأمم المتحدة: نزوح مليون صومالي بسبب الصراع والجفاف والفيضانات
صوماليون يفرون من المناطق المنكوبة بالجفاف. (الإنترنت)
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أظهرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الصراع والجفاف الشديد والفيضانات المدمرة أجبرت أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من منازلهم في حوالى 130 يوماً، ما يُعد رقماً قياسياً.

نزح أكثر من مليون صومالي داخل بلادهم خلال أكثر من أربعة أشهر بقليل، بسبب مزيج «سام» من الجفاف والصراع والفيضانات، على ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين الأربعاء، بحسب «يورو نيوز».

واضطر نحو 433 ألف شخص على ترك منازلهم بين الأول من يناير و10 مايو مع اندلاع تمرد إسلامي طاحن واشتباكات في منطقة أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند)، وفق المنظمتين. وأوضحتا في بيان مشترك أنه بالإضافة إلى ذلك، «شُرّد أكثر من 408 آلاف شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت قُراهم فيما نزح 312 ألفًا بسبب الجفاف المدمر».

أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود 
وتشهد الصومال والدول المجاورة في القرن الأفريقي بما فيها إثيوبيا وكينيا، أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود بعد خمسة مواسم عجاف، تركت ملايين الأشخاص في عوز وقضت على المحاصيل والماشية.

ويجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وحكومات العالم في نيويورك الأربعاء، في مؤتمر لمحاولة جمع تمويل مقداره سبعة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين في كل أنحاء المنطقة.

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والأسبوع الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 43.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة ومستدامة في القرن الأفريقي.

وحاليًا، يبلغ عدد الأشخاص النازحين داخل حدود الصومال 3,8 ملايين شخص فيما يكافح 6.7 ملايين للحصول على طعام، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النروجي للاجئين. وأشارت المنظمتان إلى أن أكثر من نصف مليون طفل يعانون سوء تغذية حادًا.

 إنذار مدوٍ بالنسبة للصومال
وقال محمد عبدي، مدير المجلس النرويجي للاجئين في الصومال: «يُعد وصول عدد النازحين داخليًا إلى عتبة المليون شخص بمثابة إنذار مدوٍ بالنسبة للصومال، فالجوع يطارد البلد بأكمله الآن. نحن نشهد أعدادًا متزايدةً من العائلات التي أُجبرت على ترك كل شيء وراءها، لأنه لم يتبق في قراهم أي ماء أو غذاء. إن الحاجة ماسةٌ إلى زيادة تمويل المساعدات قبل فوات الأوان»، وفق ما ورد على موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفرّت معظم العائلات من محافظة هيران في وسط الصومال وجدوا في جنوب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، وهي تصل إلى مناطق حضرية مكتظة، ما يشكل ضغطًا على الموارد المحدودة أصلاً.

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