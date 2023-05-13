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الفيضانات تشرّد 200 ألف شخص في الصومال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 10:28 مساء
الفيضانات تشرّد 200 ألف شخص في الصومال
امرأتين تخوضان في المياه في بيليدوين في وسط الصومال. (أ ف ب)
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نزح حوالى 200 ألف شخص بسبب فيضانات في وسط الصومال، وفق ما قال مسؤول إقليمي السبت، وذلك بعدما فاض نهر شيبيل.

وأُجبر سكان بلدة بيليدوين في منطقة حيران على مغادرة منازلهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد، وقد حملوا ممتلكاتهم فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في الشوارع المغمورة بالمياه بحثًا عن ملجأ، وفق «فرانس برس».

وقال علي عثمان حسين نائب محافظ الشؤون الاجتماعية في منطقة حيران «نزح حتى الآن حوالى 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل في بلدة بيليدوين وقد يرتفع العدد في أي وقت». وأضاف «نبذل قصارى جهدنا لمساعدة المتضررين».

تدفق المياه في الشوارع والمباني
من جهته، قال نائب محافظ المنطقة حسن إبراهيم عبد الله الجمعة إن «ثلاثة أشخاص قضوا في الفيضانات». وتأتي هذه الكارثة عقب موجة جفاف قياسية جعلت ملايين الصوماليين على شفا المجاعة، فيما تواجه الدولة المضطربة أيضًا تمردًا منذ عقود.

وقال سكان إنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم في منتصف الليل في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تدفق المياه في الشوارع والمباني. وروت فارتون علي (اسم مستعار) أنها المرة الخامسة التي تفر فيها من الفيضانات في بيليدوين. وأوضحت فارتون علي البالغة (35 عامًا) والأم لثمانية أطفال «عندما يفيض النهر، نهرب».

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وأكد إيمان بدال عمر، وهو أيضًا من السكان المحليين، أنه شعر بالارتياح لأنه نجا بحياته. وقال «كل ما كان بإمكاننا القيام به هو إجلاء أطفالنا وإنقاذهم. لم نأخذ أيًا من أغراضنا». وغالبًا ما يشهد شرق أفريقيا ووسطها ظروفًا جوية قاسية خلال مواسم الأمطار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 135 شخصًا، وشرّد أكثر من تسعة آلاف بعد هطول أمطار غزيرة على رواندا، مما تسبب في فيضانات وانزلاقات تربة في العديد من أجزاء البلاد.

مقتل 400 شخص بسبب السيول الغزيرة والفيضانات
وقُتل أكثر من 400 شخص بسبب السيول الغزيرة والفيضانات وانزلاقات التربة الأسبوع الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويقول الخبراء إن الظواهر المناخية الشديدة تحدث بوتيرة وشدة متزايدتين بسبب تغير المناخ.

في مايو 2020، قُتل 65 شخصًا على الأقل في رواندا بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، بينما جرى الإبلاغ عن 194 وفاة على الأقل في كينيا. وفي نهاية العام 2019، قضى 265 شخصًا على الأقل ونزح عشرات الآلاف خلال شهرين من هطول الأمطار الغزيرة في العديد من الدول في شرق أفريقيا.

وأثرت الأمطار الغزيرة على حوالى مليوني شخص وجرفت عشرات الآلاف من الماشية في بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.

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