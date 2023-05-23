موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن إحدى طائراتها الحربية أُرسِلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام «بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية» من دون أي حادث يذكر، بحسب «فرانس برس».

اعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية

وأفادت روسيا، في 15 مايو الجاري، أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية «انتهاك الحدود» الروسية.

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وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار».

وفي 13 من شهر مارس الماضي نشرت القيادة الأميركية الأوروبية لقطات رفعت عنها السرية لطائرة روسية من طراز «Su-27» تعترض بطريقة غير آمنة وغير احترافية طائرة «MQ-9» التابعة للقوات الجوية الأميركية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

وقال موقع القيادة التي تتخذ من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرًا لها، إنه في بداية الفيديو اقتربت طائرة روسية من طراز «Su-27» من مؤخرة طائرة سلاح الجو الأميركي (MQ-9»، ثم بدأت الطائرة الروسية في إطلاق الوقود أثناء مرورها.

لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية

ثم مرت الطائرة الروسية من طراز «Su-27» فوق طائرة «MQ-9» التابعة للقوات الجوية الأميركية أثناء إطلاق الوقود. وعندما مرت الطائرة الروسية فوق الجزء العلوي من الأميركية، تسببت في تعطل نقل الفيديو.

وقال الموقع إن الفيديو رصد رؤية مروحية «MQ-9» التابعة لسلاح الجو الأميركي ولا تزال غير تالفة؛ ثم بدأت طائرة روسية «Su-27» مقاربة ثانية تجاه الأميركية، وبدأت بعد ذلك في إطلاق الوقود لتقترب أكثر من الهدف. بعد ذلك، اصطدمت الطائرة الروسية بالأميركية وفُقدت تغذية الكاميرا الخاصة بـ«MQ-9» لمدة 60 ثانية تقريبًا.

وعادت الكاميرا الخاصة بـ«MQ-9» إلى حالة العمل، فيما يرصد الفيديو إمكانية رؤية المروحية مرة أخرى، وكذلك يمكن رؤية إحدى الدعائم تالفة.