واشنطن تستدعي سفير روسيا بعد ارتطام «سوخوي» بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن «اعتراضها الشديد» بعد الحادث الذي تعرضت له المسيّرة الأميركية فوق البحر الأسود.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين «سنستدعى السفير الروسي إلى وزارة الخارجية»، مضيفًا أن السفير الأميركي في موسكو نقل أيضًا احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا «جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي؛ بل كان متهورًا بالفعل».

الجيش الأميركي يصف الحادث بـ«المتهور»

وقال قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيمس هيكر «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».

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وأفاد بيان للجيش الأميركي، الثلاثاء، باصطدام طائرة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود. وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز «Su-27» اصطدمت بـ«درون» تابعة للجيش الأميركي من نوع «MQ-9 Reaper». ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ«المتهور»، بحسب «رويترز».

وأكد دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنهم لا يتوقعون أن يؤدي الأمر إلى تصعيد وإلى مواجهة أخرى على الفور. وقال مصدر عسكري غربي، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إنه سيجري تفعيل القنوات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف «في رأيي، القنوات الدبلوماسية ستخفف من أثر ذلك».

استخدام مسيّرات «ريبر» في المراقبة وتوجيه ضربات

تستخدم الولايات المتحدة مسيّرات «ريبر» في المراقبة وتوجيه ضربات، وهي مشغلة منذ فترة طويلة فوق البحر الأسود لمراقبة القوات البحرية الروسية فيما ازداد التوتر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام.

فقدت القوات الأميركية عددًا من مسيرات «ريبر» في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بنيران معادية. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن إحداها أُسقطت في 2019 فوق اليمن بصاروخ أرض-جو أطلقه الحوثيون.

وأفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة (MQ-9) في ليبيا العام 2022 بينما سقطت أخرى خلال تدريب في رومانيا في وقت سابق من العام نفسه. يمكن تسليح هذه المسيرات بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر ويمكنها أن تطير لأكثر من 1100 ميل على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر (50 ألف قدم)، وفقًا لسلاح الجو الأميركي.