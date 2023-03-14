واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قيام طائرة روسية بعمل «متهور» بعدما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيّرة فوق البحر الأسود، ما أدى إلى تدمير الطائرة الأميركية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا «جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي؛ بل كان متهورًا بالفعل»، بحسب «فرانس برس».

الجيش الأميركي يصف الحادث بـ«المتهور»

وأفاد بيان للجيش الأميركي، الثلاثاء، باصطدام طائرة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود. وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز «Su-27» اصطدمت بـ«درون» تابعة للجيش الأميركي من نوع «MQ-9 Reaper». ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ«المتهور»، بحسب «رويترز».

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وقال قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيمس هيكر «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».