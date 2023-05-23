فوز حزب بطل استقلال تيمور الشرقية غوسماو في الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز حزب بطل مرحلة الاستقلال، في تيمور الشرقية كزانانا غوسماو، بالانتخابات التشريعية دون الحصول على الأغلبية، وفق ما أظهرت نتائج رسمية، الثلاثاء.

ونال «المجلس الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية» (معارضة) 41.6% من الأصوات، بينما حصلت «الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة» التي تقود الائتلاف الحاكم، وتعد أبرز منافس لـ«المجلس الوطني» على 25.7% من الأصوات، حسب لجنة الانتخابات.

وتمهّد نتيجة انتخابات الأحد الطريق لعودة غوسماو (76 عاما)، وهو أول رئيس لتيمور الشرقية، إلى السلطة إذا نجح في تشكيل ائتلاف.

أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 65 مقعدا في البرلمان، على أمل الخروج من أزمة مستمرة منذ سنوات في أحدث البلدان الآسيوية عهدا.

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وضمن «المجلس الوطني» 31 من هذه المقاعد فيما سيتعين عليه العمل مع حزب أو أكثر.

وفاز الحزب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي ليتولى حليف غوسماو، والحائز على «نوبل للسلام» خوسيه راموس هورتا، رئاسة البلاد.

لكن «الجبهة الثورية» قادت الائتلاف الحكومي الحالي في انتخابات الأحد.

وناضلت «الجبهة الثورية» لإنهاء احتلال إندونيسيا لتيمور الشرقية، وتزعّم غوسماو جناحها العسكري.

وقضى السنوات الأخيرة من فترة الاحتلال خلف القضبان، وانتُخب كأول رئيس لتيمور الشرقية العام 2002 بعدما نالت بلاده استقلالها.

«انتخابات حرة وشفافة»

انفصل العام 2007 عن «الجبهة الثورية» ليؤسس «المجلس الوطني»، وفي العام ذاته، أصبح رئيسا للوزراء، وهو منصب بقي فيه إلى العام 2015.

بدورها، هنّأت الولايات المتحدة تيمور الشرقية على الانتخابات «الحرة والمنصفة والشفافة».

وقال الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر، في بيان: «تعكس هذه الانتخابات التزام شعب تيمور الشرقية بالديمقراطية والعمليات السياسية السلمية، وتمثّل مصدر إلهام للديمقراطية في العالم».

مع ذلك، طُرحت أسئلة حيال بطء عملية فرز الأصوات والتأخّر في نشر النتائج، والذي استغرق أكثر من 35 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أي أطول من المدة التي استغرقها عد الأصوات في انتخابات سابقة.

وبعد أكثر من عقدين على استقلالها، ما زالت تيمور الشرقية تعاني من الفقر وتداعيات وباء «كوفيد» وكوارث طبيعية مدمّرة تعرّضت لها، بينها إعصار أودى بحياة 40 شخصا على الأقل العام 2021.