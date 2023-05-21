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الانتخابات التشريعية في اليونان.. المحافظون بزعامة ميتسوتاكيس يتصدرون النتائج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 06:27 مساء
الانتخابات التشريعية في اليونان.. المحافظون بزعامة ميتسوتاكيس يتصدرون النتائج
ناخبة تغادر صندوق الاقتراع في يوم الانتخابات العامة في أثينا، اليونان. (أ ف ب)
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تصدر الحزب اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان الأحد، بحسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة في حال تأكدت قد تعني صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة.

وتوقعت هذه الاستطلاعات التي أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب «الديموقراطية الجديدة» الحاكم منذ أربعة أعوام ما بين 36 و40 في المئة من الأصوات، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق اليكسيس تسيبراس الذي سيحوز ما بين 25 و29 في المئة من الأصوات، وفق «فرانس برس».

اليونانيون يبدأون التصويت
وبدأ اليونانيون الأحد التصويت في انتخابات تشريعية يمكن أن تفتح مرحلة عدم يقين رغم وعد رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس بجعل البلاد «أقوى» في حال فوزه.

عند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد الزعيم المحافظ لحزب «الديموقراطية الجديدة» المرشح لولاية ثانية من أربع سنوات أنه يريد جعل اليونان «بلدًا أقوى مع دور مهم في أوروبا». وقال «نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل المزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية»، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.

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في مكتب تصويت في حي شعبي في العاصمة، قال منافسه زعيم «تحالف اليسار الراديكالي-التحالف التقدمي» (سيريزا) أليكسيس تسيبراس إن هذا الاقتراع يشكل «يوم أمل لطي صفحة أربع سنوات صعبة مع حكومة متعجرفة لا تهتم بالأكثر عددًا».

يأمل زعيم سيريزا، الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في أوروبا، في استعادة السلطة في بلاده بعد ولاية أولى من 2015 إلى 2019 اتسمت بمواجهة مع الاتحاد الأوروبي ثم استسلام خلال مفاوضات عاصفة لإنقاذ اليونان من الركود المالي.

تقدم مريح 
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 31.5%، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية شملت 16520 مكتب تصويت، فيما يتوقع محللون تسجيل نسبة امتناع عن التصويت عالية بعد نسبة امتناع قياسية في العام 2019 بلغت 42%.

وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم مريح لمعسكر ميتسوتاكيس يتراوح بين خمس وسبع نقاط. وهذه النتائج إذا تحققت، لن تسمح لليمين بالحكم بمفرده بينما استبعد كيرياكوس ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلول وسط.

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