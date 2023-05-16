بايدن يلغي جولة آسيوية مجدولة وسط أزمة سقف الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط

سيختصر الرئيس الأميركي جو بايدن جولة في آسيا هذا الأسبوع ويعود إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه الثلاثاء لوكالة «فرانس برس».

وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين التحدث علنا.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي الثلاثاء إن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا زالت تتطلب كثيرا من العمل، خصوصًا أن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقا.

- بايدن يحاول مجددا الاتفاق مع المعارضة على الدين العام

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس «لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة».

بايدن يبدي تفاؤله بعد محادثات مع قادة الجمهوريين

وأعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بعد اجتماع «صريح ومثمر» عقده الثلاثاء مع قادة المعارضة في الكونغرس بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية «هناك عمل لا زال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة»، مشيراً إلى أنّ بايدن «متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية» يحظى بتأييد الحزبين إذا «تفاوض الجانبان بحسن نية».