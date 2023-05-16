أوكرانيا تؤكد صد هجوم ليلي قبل زيارة موفد صيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها صدت وابلا من الصواريخ الروسية وأسقطت ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال في هجوم ليلي قبل ساعات من زيارة مبعوث صيني الى كييف.

وإذا كانت كييف أعلنت أنها دمرت في الجو كل الصواريخ الروسية فإن موسكو أكدت أن الصواريخ «أصابت كل أهدافها» وبينها نقاط «انتشار القوات المسلحة الأوكرانية» ومخازن ذخيرة وأسلحة غربية، وفق وكالة فرانس برس.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر «إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر».

وصواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «لا تقهر» لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يجري اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

ليلا شاهد صحفيو وكالة فرانس برس في كييف الدفاعات الجوية الأوكرانية وقد أطلقت وتضيء السماء لتدمير الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة.

وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخا روسيا من طراز كينجال في مطلع مايو بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأميركي باتريوت الذي جرى تسليمه إلى كييف في أبريل.

بحسب رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني فإن روسيا هاجمت أوكرانيا «من الشمال والجنوب والشرق» بصواريخ كينجال وصواريخ كروز من نوع كاليبر ومضادات جوية (أس-400) وبالستية اسكندر لكن أيضا بمسيرات من صنع إيراني». وقال على تلغرام «لقد تم تدميرها كلها».

جولة صينية

وأفادت السلطة العسكرية في كييف في بيان على تلغرام «شن العدو هجوما معقدا من اتجاهات عدّة وبشكل متزامن» مضيفة «كان الهجوم استثنائيا في كثافته أُطلق خلاله حد أقصى من الصواريخ في فترة قصيرة جدا».

من جهته أكد الجيش الروسي أنه استهدف ليلا منشآت عسكرية في أوكرانيا بوابل من الصواريخ، مشيرا إلى أنه «أصاب كل الأهداف». وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت الضربات «نقاط انتشار للقوات الأوكرانية» وذخيرة غربية ومخازن أسلحة. كما أكدت تدمير منظومة باتريوت أميركية مضادة للطائرات في كييف واعتراض سبعة صواريخ من طراز «ستورم شادو» البريطانية.

بحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا بهذا الهجوم الذي وقع قبل ساعات من وصول المبعوث الصيني لي هوي أوكرانيا في زيارة تستغرق يومين، حسب «فرانس برس».

لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا والسفير الصيني السابق لدى موسكو سيبحث «تسوية سياسية» للحرب في أوكرانيا. وسيزور أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

بحسب مصدر حكومي أوكراني وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، فإن المبعوث الصيني سيلتقي في كييف وزير الخارجية ومسؤولين آخرين كبارا. ولم تصدر الصين، حليفة روسيا المقربة، علنا أي إدانة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك خلافا لغالبية القوى الدولية العظمى. كما يعتزم ستة قادة أفارقة السفر إلى روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت ممكن» للمساعدة في إيجاد حل للنزاع «المدمّر» بين البلدين، على ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الثلاثاء.

ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد أيضا غداة عودة زيلينسكي إلى كييف بعد جولة أوروبية زار خلالها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو «عائد إلى بلادي وبجعبتي أسلحة قوية جديدة للجبهة». واستمرت جولة الرئيس الأوكراني يوما واحدا في المملكة المتحدة حيث تلقى تعهّدات بتزويد بلاده صواريخ للدفاع الجوي، وقد أبدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل مزيدا من الطائرات المقاتلة.

وجاءت زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية عقب زيارات أجراها لروما وبرلين وباريس، وفي وقت أعلنت فيه أوكرانيا أنها حققت «أول نجاح» في هجومها في محيط مدينة باخموت (شرق) التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر وأصبحت بغالبيتها بيد الروس. لكنّ موعد الهجوم المضاد الذي أُعلن أنه وشيك، لم يحن بعد، بحسب زيلينسكي الذي أكد «التحضير» للعمليات، مشددا في المقابل على أن كييف «في حاجة إلى مزيد من الوقت» وذلك بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

الأوروبيون في قمة

وتعهّدت الحكومة البريطانية إمداد كييف بـ«مئات» الصواريخ الدفاعية أرض-جو «في الأشهر المقبلة»، والمسيّرات الهجومية البعيدة المدى (200 كيلومتر). وتضاف هذه المعدات إلى صواريخ كروز من طراز «ستورم شادو» تعهّدت بريطانيا الأسبوع الماضي تسليمها لكييف، لتكون الأولى التي تطلبها أوكرانيا منذ أشهر لضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة.

على الصعيد الدبلوماسي، تجتمع الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا بعد ظهر الثلاثاء في أيسلندا لتأكيد وحدة الصف في وجه موسكو. ويهدف هذا الاجتماع، وهو الرابع فقط للمنظمة الأوروبية التي أنشئت قبل 75 عاما، إلى زيادة السبل التي تحمّل روسيا المسؤولية الجنائية عن الدمار والجرائم التي سببها غزوها لأوكرانيا.

موضوع آخر مهم هو أن تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية كان لا يزال غير أكيد الثلاثاء فيما قال الكرملين الثلاثاء إن «أسئلة كثيرة» لا تزال تحتاج إلى معالجة.

تواجه الصادرات الزراعية الأوكرانية والروسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات دول في أفريقيا وآسيا، عراقيل منذ بداية الحرب. اتخذت عدة دول من أوروبا الشرقية أيضا إجراءات لحماية مزارعيها من تدفق الحبوب الأوكرانية وهو موضوع يثير استياء كل من بروكسل وكييف.